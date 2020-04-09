Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

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За минувшие сутки в 50 регионах России зафиксировано 1459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что 13 человек скончались, выздоровели — 118 челвоек.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (857), наименьшее — в Карачаево-Черкесской Республике (1), Республике Марий Эл (1) и Тюменской области (1).

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,5 млн случаев заражения.

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