Пострадавшим при пожаре в доме престарелых в Москве будет оказана помощь

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Постояльцы дома престарелых, в котором произошел пожар, будут размещены в московских учреждениях социальной защиты, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Каждому пострадавшему будет оказана помощь, в том числе медицинская и психологическая, отметила Ракова. Она подчеркнула, что власти города держат данный инцидент на контроле.

Пожар в доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве произошел вечером 8 апреля. По последним данным, в результате произошедшего погибли четыре человека, всего из здания были эвакуированы 50 человек. Пожар ликвидирован.

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