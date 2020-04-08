В Россию с 20 марта вывозными рейсами вернулись 164 тысячи граждан

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Отечественные авиакомпании доставили в Россию 164,4 тысячи человек с 20 марта, пишет Минтранс.

«За все время работы группы с 20 марта в Россию вернулось более 164,6 тысячи соотечественников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 7-8 марта из-за рубежа прилетели около 1200 пассажиров.

Россия возобновила в понедельник, 6 апреля, авиарейсы для вывоза россиян из-за границы на фоне ситуации с коронавирусом.

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