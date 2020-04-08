Сто боевиков «Талибана»* освобождены из тюрьмы в Афганистане

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Сотня сторонников радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) была отпущена на свободу в Афганистане, сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение дал президент страны Ашраф Гани.

В указе говорится, что освобождение сторонников движения состоялось исходя из состояния их здоровья и возраста.

Также это является частью усилий властей по установлению мира в стране и борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее США и «Талибан» подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут Афганистан за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей. В мирном соглашении речь идет об освобождении до 5000 заключенных талибов.

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