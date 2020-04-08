Сто боевиков «Талибана»* освобождены из тюрьмы в Афганистане
close
Сотня сторонников радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) была отпущена на свободу в Афганистане, сообщает ТАСС.
Соответствующее распоряжение дал президент страны Ашраф Гани.
В указе говорится, что освобождение сторонников движения состоялось исходя из состояния их здоровья и возраста.
Также это является частью усилий властей по установлению мира в стране и борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее США и «Талибан» подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут Афганистан за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей. В мирном соглашении речь идет об освобождении до 5000 заключенных талибов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: