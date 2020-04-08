В среду в Москве ожидается до +12°С
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В Москве в среду, 8 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, до +12°С, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Синоптики прогнозируют в Москве от +10°С до +12°С днем и до -1°С ночью. В Подмосковье днем воздух прогреется до +13°С, ночью будет от +3°С до -2°С.
Ветер ожидается западный с порывами до 15 м/с. Днем возможен небольшой дождь.
Атмосферное давление в регионе составит 749 мм ртутного столба.
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