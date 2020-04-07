В Италии за сутки коронавирусом заразилось минимальное с 10 марта количество человек

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В Италии за сутки врачи подтвердили 880 заражений коронавирусом — это самый низкий показатель с 10 марта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

«Сегодня мы подтверждаем снижение тренда роста зараженных...», — сказал Боррелли.

6 апреля коронавирус подтвердился у 1941 человека, на прошлой неделе среднесуточное количество не опускалось ниже 2,9 тыс.

Всего в стране заразились 94 тыc., скончались 17 тыс. пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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