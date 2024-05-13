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В Астрахани арестован подозреваемый в распространении отравленных наркотиков

УМВД: подозреваемый в сбыте отравленных наркотиков в Астрахани арестован

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Астрахани арестован подозреваемый в сбыте наркотиков, из-за которых отравились десятки человек. Об этом со ссылкой на региональное управление МВД сообщает ТАСС.

9 мая в Астрахани от отравления неизвестным веществом погибли пять человек, еще 14 пострадавших были отправлены в больницу, 11 из них — в тяжелом состоянии.

По версии следствия, инцидент произошел в Советском и Трусовском районах города. Тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет обнаружили в различных местах, включая транспортное средство. Предварительно, они употребляли наркотики и причиной их гибели стало отравление этим веществом.

Позже сотрудники полиции задержали в Астрахани мужчину, который подозревается в распространении синтетических наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере (статья 228.1 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Воронежском институте МВД произошло массовое отравление курсантов.

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