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Минэнерго Украины сообщило о «колоссальном» ущербе энергосистеме

Минэнерго Украины: энергосистеме нанесен самый сильный с начала конфликта ущерб

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Anna Voitenko/Reuters

Энергосистеме Украины в 2024 году нанесен «колоссальный» ущерб, какого не было с начала конфликта. Об этом заявил глава минэнерго Украины Герман Галущенко в разговоре с министром развития Германии Свеньей Шульце, передает РИА Новости.

«Я могу сказать вам, что ущерб колоссальный. Даже по сравнению с 2022 и 2023 годом он намного больше», — сказал Галущенко.

По его словам, во время последних атак Украина лишилась электростанций, генерирующих до восьми гигаватт энергии. Министр отметил, что это огромный показатель, так как зимой в среднем вырабатывается до восемнадцати гигаватт.

10 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ситуация в энергетике является одной из самых сложных. Он рассказал, что в апреле Украина закупила у европейских стран на треть больше электроэнергии, чем в марте. Министр призвал украинцев экономить электричество, особенно в вечерние часы.

Ранее министр экономического сотрудничества Германии прибыла на Украину с необъявленным визитом.

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