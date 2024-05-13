В правительстве заявили о привязке семейной ипотеки к числу детей

Российские власти обсуждают возможность введения дополнительных мер поддержки в рамках семейной ипотечной программы, которая будет привязана к количеству детей в семье. Об этом заявил и. о. вице-премьера РФ Марат Хуснуллин, чьи слова приводит ТАСС.

«Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях — как мы можем поддержать эту ипотеку», – сказал Хуснуллин, добавив, что уже принято решение о продлении семейной ипотеки для семей с детьми младше шести лет.

Он отметил, что поддержка семей с детьми имеет важное значение для демографии.

До этого Хуснуллин опроверг информацию о повышении ставки по семейной ипотеке до 12%. «Нет, не обсуждается. Неправда», – подчеркнул чиновник, добавив, что, по его мнению, семейная ипотека должна быть под 6%.

На днях исполняющий обязанности главы Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что ведомство рассматривает новые предложения по льготной ипотеке для семей с детьми старше шести лет.

Ранее россиянам дали совет, где лучше хранить деньги для первого взноса на квартиру.