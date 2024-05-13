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Трое израильских военных пострадали в ходе обстрела со стороны Ливана

ЦАХАЛ: Израиль обстреляли противотанковыми ракетами из Ливана, трое пострадали

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Thaier Al-Sudani/Reuters

Две противотанковые ракеты упали в районе Йифты на севере Израиля. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы израильской армии обороны (ЦАХАЛ).

«В результате попадания <...> трое военнослужащих ЦАХАЛ получили легкие ранения, еще один военнослужащий получил ранения средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Уточняется, что солдат эвакуировали и транспортировали в больницу.

Кроме того, в районе Зарита рухнул беспилотник, который, по данным ЦАХАЛ, также прилетел из Ливана. В результате случившегося никто не пострадал.

6 мая ливанское движение «Хезболла» сообщило, что атаковало израильскую военную базу Нафах на Голанских высотах. Уточнялось, что атака десятками ракет «Катюша» по штабу 210-й дивизии ЦАХАЛ была предпринята в ответ на ночную бомбардировку израильской армией долины Бекаа.

Ранее в США предупредили об анархии из-за действий Израиля.

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