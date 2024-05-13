Трое израильских военных пострадали в ходе обстрела со стороны Ливана

Две противотанковые ракеты упали в районе Йифты на севере Израиля. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы израильской армии обороны (ЦАХАЛ).
«В результате попадания <...> трое военнослужащих ЦАХАЛ получили легкие ранения, еще один военнослужащий получил ранения средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
Уточняется, что солдат эвакуировали и транспортировали в больницу.
Кроме того, в районе Зарита рухнул беспилотник, который, по данным ЦАХАЛ, также прилетел из Ливана. В результате случившегося никто не пострадал.
6 мая ливанское движение «Хезболла» сообщило, что атаковало израильскую военную базу Нафах на Голанских высотах. Уточнялось, что атака десятками ракет «Катюша» по штабу 210-й дивизии ЦАХАЛ была предпринята в ответ на ночную бомбардировку израильской армией долины Бекаа.
Ранее в США предупредили об анархии из-за действий Израиля.