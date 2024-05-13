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В России спрогнозировали падение сбора пшеницы

ИКАР ухудшил прогноз по урожаю пшеницы в РФ на 5 млн тонн

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pexels.com

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил оценку сбора пшеницы в РФ в 2024 году до 86 млн тонн — на 5 млн меньше предыдущего прогноза. Об этом пишет «Интерфакс».

Эксперты связывают пессимистичные ожидания с аномальными погодными условиями в ряде регионов, негативно повлиявшими на посевы.

«Заморозки достаточно сильно проявились в Липецкой, Воронежской, Тамбовской и Волгоградской областях. Не в лучшей форме и южные регионы страны, где сохраняется риск засухи», — сказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько

В целом валовой сбор зерновых в России ожидается на уровне 135 млн тонн, а экспорт — 59,5 млн тонн. Эти показатели будут существенно ниже рекордных 157,6 млн тонн общего урожая и 63,6 млн тонн поставок за рубеж в 2022 году.

Специалисты ИКАР уже неоднократно корректировали прогнозы в сторону снижения. В начале мая оценка сбора пшеницы была уменьшена на 2 млн тонн из-за неблагоприятных факторов.

До этого стало известно, что Европа находится на пути к новой зависимости от РФ.

Ранее заморозки в РФ вызвали скачок мировых цен на пшеницу.

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