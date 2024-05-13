Следствие просит продлить арест Сергею Удальцову

Следствие попросило продлить срок ареста координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову по делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский.

Заседание по данному ходатайству назначено на 14:00 мск 14 мая. Удальцов сейчас находится в СИЗО.

11 января 2024 года в дом к Сергею Удальцову пришли с обысками. На следующий день Басманный суд арестовал его до 15 февраля. Удальцов проходит подозреваемым по делу об оправдании терроризма. Поводом послужил пост в его телеграм-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, осужденных за терроризм. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

14 февраля суд продлил Удальцову меру пресечения до 15 мая текущего года.

9 февраля стало известно, что Росфинмониторинг включил Удальцова в перечень экстремистов и террористов.

Ранее в ОНК сообщили, что Удальцов не жаловался на условия содержания в СИЗО.