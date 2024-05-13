Сотрудник салона связи из Челябинска слил данные абонентов и пошел под суд

В Челябинске суд вынес приговор мужчине, который отправлял данные абонентов знакомому. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По версии следователей, россиянин приехал в Челябинск из Курганской области и устроился в салон связи. Его предупредили об ответственности, но, несмотря на это, мужчина отправил знакомому информацию об абонентах. За свои действия он получил вознаграждение.

«Таким образом, совершив незаконное разглашение информации о телефонных соединениях, он нарушил конституционные права и свободы абонентов оператора», – сообщается в публикации.

Мужчина раскаялся в содеянном. Его признали виновным. Суд приговорил фигуранта процесса к 1,5 годам принудительных работ. Все это время из его зарплаты будут удерживать 10%.

Известно, что в 2023 году злоумышленники слили в интернет более миллиарда персональных записей пользователей. По информации InfoWatch, большая часть утечек стала результатом кибератак.

Ранее стало известно, сколько телефонных номеров россиян слили в интернет за прошлый год.