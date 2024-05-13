Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудник салона связи из Челябинска слил данные абонентов и пошел под суд

В Челябинске осудили работника салона связи за слив данных абонентов

close
100%
Freepik

В Челябинске суд вынес приговор мужчине, который отправлял данные абонентов знакомому. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По версии следователей, россиянин приехал в Челябинск из Курганской области и устроился в салон связи. Его предупредили об ответственности, но, несмотря на это, мужчина отправил знакомому информацию об абонентах. За свои действия он получил вознаграждение.

«Таким образом, совершив незаконное разглашение информации о телефонных соединениях, он нарушил конституционные права и свободы абонентов оператора», – сообщается в публикации.

Мужчина раскаялся в содеянном. Его признали виновным. Суд приговорил фигуранта процесса к 1,5 годам принудительных работ. Все это время из его зарплаты будут удерживать 10%.

Известно, что в 2023 году злоумышленники слили в интернет более миллиарда персональных записей пользователей. По информации InfoWatch, большая часть утечек стала результатом кибератак.

Ранее стало известно, сколько телефонных номеров россиян слили в интернет за прошлый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами