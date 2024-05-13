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На Западе допустили сокращение помощи ЕС

Экс-замгенсека НАТО Вершбоу: ЕС уменьшит помощь Украине, если это сделают США

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Европейский союз (ЕС) сократит помощь Украине при ослаблении поддержки США. Об этом заявили бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу и экс-чиновники совета по нацбезопасности США Ричард Хукер и Ханс Биннендийк в статье для журнала The Foreign Affairs.

По их мнению, такое возможно в случае возвращения на пост президента США Дональда Трампа. Даже если он полностью не откажется от поддержки Вашингтоном Киева, текущая позиция Трампа по НАТО и его незаинтересованность в поддержке республики подорвет доверие Европы к американскому руководству и военной решимости.

В статье также говорится, что в случае, если Трамп ослабит или прекратит обязательства в области обороны в отношении стран Европы, они почувствуют уязвимость и станут меньше отправлять украинским войскам свои боеприпасы.

Бывшие американские чиновники отметили, что при таком развитии событий Украине придется согласиться на переговоры с Россией.

24 апреля сенат конгресса США одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню и конфискации российских замороженных активов в США. Пакет помощи союзникам рассчитан на $95 млрд. Из них почти $61 млрд будут предоставлены Украине, $26 млрд предназначены для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. За законопроект о помощи Украине проголосовали 79 сенаторов, против — 18. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.

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