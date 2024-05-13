Стало известно о переброске под Харьков дополнительных резервов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в Харьковскую область дополнительные подразделения для стабилизации линии фронта. Об этом пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что ВСУ перебрасывают дополнительные войска для стабилизации линии боевого соприкосновения после того, как ВС РФ впервые с 2022 года совершили крупномасштабное наступление на территории Харьковской области.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в результате успешного наступления ВС РФ в Харьковской области. По его словам, в Киеве растет беспокойство из-за ситуации на линии соприкосновения, так как командованию армии Украины приходится перебрасывать личный состав с других участков фронта на территорию Харьковской области.

Ранее в США допустили переговоры по Украине на фоне наступления РФ на Харьков.