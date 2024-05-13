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Один человек погиб в Курской области в результате атаки ВСУ

Один человек погиб и трое пострадали после атаки дронов ВСУ в Курской области

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Shutterstock

Один человек погиб, еще трое получили ранения после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами машины в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

По данным властей, украинские военные целенаправленно атаковали дронами транспортные средства в Глушковском районе. Уточняется, что ВСУ сбросили взрывные устройства на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи.

Одна женщина погибла, она скончалась на месте от полученных ран. Еще трое человек пострадали, их доставили в районную больницу. Автомобили также были потушены.

Также подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ 13 мая ударили по промышленной зоне в городе Краснодон, предположительно, ракетами ATACMS. По его словам, украинские военные использовали не менее трех ракет.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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