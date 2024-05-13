Стало известно, как часто авиарейсы задерживаются по техническим причинам

Задержки авиарейсов связаны с техническими неполадками, обнаруженными в функционировании самолетов, только в 0,5% случаев. Об этом рассказал кандидат на пост вице-премьера РФ Виталий Савельев, передает ТАСС.

Чиновник 13 мая выступил на пленарном заседании Государственной думы по утверждению претендентов на должности заместителей главы правительства. В ходе мероприятия депутаты задали ему вопрос, с чем связан рост задержек авиарейсов на 15–20% в последние два года.

«Это правильная статистика, но я хочу вам назвать другую статистику, которая не публикуется. Мы в прошлом году совершили 661 тыс. коммерческих полетов. Вот по техническим неисправностям было [задержано или отменено] 402 полета», — сказал кандидат.

Он добавил, что это число составляет около 0,5% от общего количества задержанных и отмененных вылетов самолетов.

В то же время Савельев рассказал, что на данный момент парки российских авиакомпаний полностью обеспечены комплектующими. То же касается заводов, специализирующихся на ремонте воздушных судов.

По словам чиновника, задержки авиарейсов могут происходить по разным причинам. В том числе речь идет о сбоях в системе регистрации и дополнительной обработке самолетов жидкостью от обледенения.

Ранее в РФ увеличили штрафы для авиакомпаний за задержки рейсов.