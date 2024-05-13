Разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк заявил, что симптомы, которые наблюдались у жителей Семеновки в Донецкой народной республике (ДНР) после применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасов с неким отравляющим веществом, говорят о том, что снаряды были начинены синильной кислотой. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, речь идет о следующих симптомах — «задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота».

«Эти симптомы соответствуют тем, что наблюдаются при применении синильной кислоты», — заявил Ринк.

До этого РИА Новости со ссылкой на очевидцев сообщило о том, что ВСУ использовали в селе Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР) боевые отравляющие вещества. Житель Семеновки по имени Андрей отметил, что вещество сбрасывали с беспилотников. Он вспоминает, что вещество по запаху напомнило нашатырь.

Ранее Пасечник сообщил, что украинские войска нанесли удар по городу Ровеньки.