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Разработчик «Новичка» назвал примененное ВСУ в Семеновке отравляющее вещество

Разработчик «Новичка» Ринк: ВСУ применяли в Семеновке синильную кислоту

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк заявил, что симптомы, которые наблюдались у жителей Семеновки в Донецкой народной республике (ДНР) после применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасов с неким отравляющим веществом, говорят о том, что снаряды были начинены синильной кислотой. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, речь идет о следующих симптомах — «задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота».

«Эти симптомы соответствуют тем, что наблюдаются при применении синильной кислоты», — заявил Ринк.

До этого РИА Новости со ссылкой на очевидцев сообщило о том, что ВСУ использовали в селе Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР) боевые отравляющие вещества. Житель Семеновки по имени Андрей отметил, что вещество сбрасывали с беспилотников. Он вспоминает, что вещество по запаху напомнило нашатырь.

Ранее Пасечник сообщил, что украинские войска нанесли удар по городу Ровеньки.

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