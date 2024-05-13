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Стало известно, сколько денег сэкономила «Барселона», провалив сезон

As: «Барселона» сэкономила €40 млн, проиграв все турниры в сезоне

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Juan Medina/REUTERS

Неудачное выступление каталонской «Барселоны» в нынешнем сезоне позволило клубу сэкономить значительную часть средств.

По информации издания As, сине-гранатовые благодаря поражениям в чемпионате Испании, Кубке Испании и Лиге чемпионов не выплатили порядка €40 млн своим игрокам в качестве бонусов, прописанных в их контрактах. При этом бонусы за удачное выступление в Суперкубке Испании обсуждались бы отдельно, так как они не входят в трудовые договоры.

Отмечается, что в сезоне-2022/23 руководство каталонской команды выплатило игрокам порядка €20 млн за победу в национальном чемпионате.

На данный момент у клуба нет ясности с тем, кто будет готовить команду к новому сезону. 27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона. Свое решение об уходе специалист объяснил тем, что клубу необходимо сменить курс.

Ранее Павел Мамаев рассказал, как пришел к богу.

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