Власти Китая сняли изоляцию с Уханя
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Власти Китая разблокировали выезд из города Уханя, ставшего очагом эпидемии коронавируса, пишет Reuters.
Ухань находился в изоляции 76 дней — с 23 января до 8 апреля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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