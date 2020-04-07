В Уфе скончалась пациентка с COVID-19

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В Республиканской клинической больнице имени Г.Г. Куватова (РКБ) скончалась 80-летняя пациентка с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава республики Башкортостан Радий Хабиров на своей странице в Instagram.

По его словам, пожилая женщина на протяжении двух месяцев проходила лечение в РКБ по поводу обширного ишемического инсульта и сахарного диабета.

Состояние здоровья пациентки было тяжелым из-за наличия хронических заболеваний, перенесенной ампутации бедра, гнойного процесса, застойной пневмонии.

Согласно диагнозу медиков, скончалась она в результате отека головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов.

После смерти у пациентки были взяты пробы для анализа на COVID-19. Результат оказался положительным.

Хабиров в связи с этим обязал всех, кто контактировал с умершей, оставаться в РКБ на карантине.

По его словам, коронавирус также выявлен у другой женщины, которая прибыла в Россию из Турции. В настоящее время ее состояние здоровья оценивается как тяжелое.

Еще одна заболевшая COVID-19 ранее была выписана.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.

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