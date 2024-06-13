В МИД РФ сочли целенаправленным обстрелом ранение журналистов НТВ в Горловке

Атака на репортеров корреспондентов НТВ в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Украины была целенаправленной. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В результате целенаправленного — это ключевое слово — целенаправленного обстрела, <…> тяжелейшие ранения получил журналист НТВ Алексей Ивлиев», — сказала Захарова, уточнив, что серьезнейшие травмы также у его коллеги-оператора Валерия Кожина и сопровождающего съемочную группу офицера.

Днем в четверг, 13 июня, стало известно, что раненные в Горловке журналисты НТВ находятся в коме.

До этого мэр города Иван Приходько обратил внимание, что журналисты работали в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале рассказал, в каком состоянии находятся Алексей Ивлиев и Валерий Кожин.

Ранее стало известно, что помимо сотрудников телеканала НТВ в ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадал офицер сопровождения.