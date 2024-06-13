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Названа лучшая каша для избавления от похмелья

Хирург Умнов: рисовая молочная каша ускорит избавление от похмелья

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Быстро протрезветь помогают сладкий чай, рисовая молочная каша или прогулка. Об этом NEWS.ru рассказал преподаватель Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Врач рассказал, что ускорить избавление от похмелья могут прогулка, холодный душ, массаж ступней и мочек ушей. Можно выпить сладкий черный чай, активированный уголь. Также нужно пить минеральную воду без газа, чтобы восстановить водно-электролитный баланс.

«Рисовая молочная каша обволакивает желудок и способствует заживлению дефектов, вызванных этиловым спиртом, — отметил Умнов.

До этого врач Шарапова рассказала, что для профилактики похмелья перед сном можно выпить кефир или тан. Важно пить достаточно воды: утренние симптомы после употребления алкоголя во многом связаны с обезвоживанием из-за мочегонного эффекта спиртного. Также избежать похмелья поможет отказ от крепких алкогольных напитков.

Ранее врач назвала самую полезную крупу, которую можно есть каждый день.

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