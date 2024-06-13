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В ЦБ рассказали, могут ли россияне теперь открыть счет в долларах и евро

ЦБ: возможность открыть счет в долларах или евро сохраняется

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Максим Блинов/РИА Новости

Центробанк России сообщил, что россияне по-прежнему смогут открывать в банках валютные вклады в долларах и евро. Об этом говорится в разъяснениях на сайте ЦБ.

«Можно открыть и новые валютные счета в банках, которые оказывают такие услуги», — сказано в сообщении.

При этом в регуляторе отметили, что для хранения сбережений рублевые счета и вклады могут оказаться более выгодными.

«Все деньги на счетах граждан и компаний в российских банках в долларах США и евро остаются сохранными, операции с ними доступны», — подчеркнули в Центробанке.

Московская биржа с 13 июня прекратила торги американским долларом и евро в связи с объявленными санкциями Минфина США. В Центробанке России в связи с американскими санкциями выпустили разъяснение, в котором пояснили, что торговые сделки с долларом и евро будут совершаться на внебиржевом рынке, компании и физлица смогут также покупать и продавать валюту.

Ранее акции Мосбиржи рухнули на фоне санкций.

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