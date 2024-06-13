В Тверской области подросток подал в суд на мать

Жительницу Тверской области могут лишить родительских прав по просьбе сына. Об этом сообщает пресс-служба Лихославльского районного суда.

С иском в суд обратился 17-летний юноша, он просит лишить родительских прав собственную мать и взыскать с нее алименты. Молодой человек объяснил, что с 10 лет проживает с отцом, мать не занимается его воспитанием, не помогает финансово.

Юноша полностью находится на попечении своего отца. После поступления иска, условия жизни подростка обследовали специалисты, назначено судебное заседание.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области ребенок попросил забрать его в детдом от родителей. К сотруднику органов опеки обратился мальчик, который попросил забрать его из семьи в детский дом, он пожаловался на издевательства пьяного отца. Родителей школьника ждет судебное заседание, где будет рассматриваться лишение родительских прав. Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная с 2017 года, мать мальчика уже пытались лишить прав на ребенка, но женщина пообещала исправиться и заниматься воспитанием сына.

Ранее в Липецкой области школьник не хотел делать уроки и попросился в детский дом.