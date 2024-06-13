Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ОДКБ отреагировало на заявление Пашиняна о выходе из организации

В ОДКБ исходят из того, что Армения остается членом организации

close
100%
David Mdzinarishvili/Reuters

В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе из организации заявили, что исходят из того, что Ереван остается полноправным членом организации. Сообщение приводит ТАСС.

«Исходим из того, что, несмотря на заметное сокращение участия Республики Армения в мероприятиях ОДКБ, она остается полноправным членом организации», — заявили в секретариате.

Также в секретарите отметили, что обратили внимание на объяснение министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, который заявил, что Пашинян не имел в виду, что Армения выходит из ОДКБ.

12 июня Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ.

Ранее в Кремле отреагировали на заявление Пашиняна в адрес Лукашенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами