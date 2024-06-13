ОДКБ отреагировало на заявление Пашиняна о выходе из организации

В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе из организации заявили, что исходят из того, что Ереван остается полноправным членом организации. Сообщение приводит ТАСС.

«Исходим из того, что, несмотря на заметное сокращение участия Республики Армения в мероприятиях ОДКБ, она остается полноправным членом организации», — заявили в секретариате.

Также в секретарите отметили, что обратили внимание на объяснение министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, который заявил, что Пашинян не имел в виду, что Армения выходит из ОДКБ.

12 июня Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжит работу с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ.

Ранее в Кремле отреагировали на заявление Пашиняна в адрес Лукашенко.