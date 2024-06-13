Больная бешенством лиса покусала женщину с собакой в Забайкалье

В Забайкалье лиса, больная бешенством, напала на собаку и ее хозяйку. Об этом в Telegram-канале сообщает Lenta75.ru.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Якимова в городе Борзе. В пресс-службе городской администрации 13 июня рассказали, что больная дикая лиса покусала женщину и ее собаку.

В результате произошедшего питомца пострадавшей пришлось усыпить. Хозяйка собаки в данный момент проходит необходимую вакцинацию.

После инцидента карантин ввели в радиусе километра от места происшествия. Сотрудники Борзинский СББЖ планируют провести подворовой обход в карантинной зоне. Кроме того, необходимо вакцинировать всех домашних животных.

До этого сочинскую школьницу госпитализировали после того, как собака подруги откусила ей часть лица. Сейчас девочка находится под наблюдением профильных медиков.

Ранее ветеринар предупредила об опасности диких и бездомных животных.