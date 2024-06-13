Моргенштерн рассказал, сколько денег у него на счетах: «Есть бабки»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) признался, что его накопления насчитывают порядка $9 млн. Об этом музыкант рассказал в YouTube-шоу «Вписка».

«Есть бабки какие-то.<...> Короче, если все активы посчитать, движки-недвижки плюс цепи-бриллианты-золото, сейчас выходит под девяточку [миллионов долларов]», — уточнил музыкант.

Исполнитель порадовался, что решился продать недвижимость в Москве. Он отметил, что купил свой дом за 165 млн рублей, когда курс рубля к доллару был примерно 65–70, а продает за 150 млн рублей.

«В итоге я потерял 750 тысяч долларов на доме, вот такой вот я инвестор», — посетовал музыкант.

В той же беседе Моргенштерн рассказал, почему не вернется в Россию. Он рассказал, что в стране есть весомые люди, которые его ненавидят и могут посадить его в тюрьму. Рэпер отметил, что хотел бы увидеться со своей бабушкой и посетить родную Уфу. Однако в Москву рэпер не хочет возвращаться из-за «шоу-бизнеса и передвижений с охранниками 24 на 7».

26 марта на Моргенштерна завели три новых дела за невыполнение требований прокурора. Нарушения связаны с неправильным оформлением рекламных постов в Telegram-канале. По каждому из дел рэперу грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.

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