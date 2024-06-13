В Улан-Удэ три человека отравились, выпив антифриз

Врачи больницы скорой медицинской помощи Улан-Удэ борются за жизнь трех пациентов, которые получили тяжелое отравление антифризом. Об этом сообщает портал Gazeta.rb.

В БСМП в крайне тяжелом состоянии были доставлены двое мужчин и женщина, они госпитализированы в отделение реанимации с признаками токсического отравления. По словам родственницы одного из пострадавших, все трое выпили антифриз.

«Пациентам диагностированы тяжелые поражения головного мозга и почек, все трое находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких, двоим проводится заместительная почечная терапия», — отметили в медицинском учреждении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Белоруссии отец и сын нашли на свалке антифриз, выпили его и отравились. Спасти их не удалось. Отмечается, что жидкость, которую выпили родственники, содержала в себе этиленгликоль. Он обычно входит в состав антифриза. У отца токсическая концентрация вещества была превышена в 8 раз, а у сына — в 20 раз.

Ранее в Татарстане случайный прохожий спас трех мужчин, отравившихся антифризом.