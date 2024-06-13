Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Улан-Удэ три человека отравились, выпив антифриз

В Бурятии двое мужчин и женщина получили тяжелое отравление, выпив антифриз

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Врачи больницы скорой медицинской помощи Улан-Удэ борются за жизнь трех пациентов, которые получили тяжелое отравление антифризом. Об этом сообщает портал Gazeta.rb.

В БСМП в крайне тяжелом состоянии были доставлены двое мужчин и женщина, они госпитализированы в отделение реанимации с признаками токсического отравления. По словам родственницы одного из пострадавших, все трое выпили антифриз.

«Пациентам диагностированы тяжелые поражения головного мозга и почек, все трое находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких, двоим проводится заместительная почечная терапия», — отметили в медицинском учреждении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Белоруссии отец и сын нашли на свалке антифриз, выпили его и отравились. Спасти их не удалось. Отмечается, что жидкость, которую выпили родственники, содержала в себе этиленгликоль. Он обычно входит в состав антифриза. У отца токсическая концентрация вещества была превышена в 8 раз, а у сына — в 20 раз.

Ранее в Татарстане случайный прохожий спас трех мужчин, отравившихся антифризом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами