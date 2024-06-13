«Повлияет напрямую». Подорожают ли автомобили из-за санкций против Мосбиржи? Автоэксперт Мосеев: снижение курса рубля отразится в цене авто через три месяца

Остановка торгов долларом и евро на Мосбирже и неясная ситуация с курсом рубля могут привести к росту цен на автомобили в России, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. По их мнению, это коснется в первую очередь автомобилей, которые ввозят по параллельному импорту, однако и у официальных продавцов может возникнуть соблазн переписать ценники. При этом дилеры уверяют, что стоки машин велики и повода для повышения цен нет.

В связи с введением новых санкций со стороны США Московская биржа приостановила торги долларом и евро с 13 июня 2024 года. Финансисты допускают возможное снижение курса рубля и признают, что российская валюта оказалась в уязвимом положении.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты автомобильной отрасли говорят, что снижение курса рубля может привести к росту цен на автомобили, которые продолжают поступать в Россию по параллельному импорту.

«Машины, которые везутся из Китая или через него, не должны подорожать, потому что расчеты за них производятся в юанях. Автомобили, которые поступают из Европы окольными путями через несколько платежных каналов, могут вырасти в цене», — полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его словам, стоимость повышается исходя из общей обстановки на рынке, однако дилеры могут использовать момент неопределенности с валютными торгами для дополнительного заработка, особенно на фоне ожиданий роста ставок утилизационного сбора.

«Причин, которые влияют на ценообразование, много. Нужно смотреть на то, смогут ли покупатели «переварить» еще большие суммы, но пока они вполне мирятся с высокими ценами.

Я думаю, что если дилеры прибавят еще 5%, принципиально на спрос это не повлияет, особенно сейчас, когда все находятся в ожидании повышения утилизационного сбора», — заключил Кадаков.

Поэтапное повышение ставок «утиля» на автомобили последовательно продвигает президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Также за необходимость этой меры выступил комитет по промышленности Госдумы, однако решение пока не принято.

Дилеры взяли паузу

Пока что предложение новых автомобилей на российском рынке превышает спрос, а издержки за хранение машин велики, рассказал «Газете.Ru» президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«Всплеска цен прямо завтра не будет. Я бы не рекомендовал гражданам срочно бросаться в автосалоны и скупать автомобили. Сегодня ситуация на рынке автомобилей не такая, как была в 2022-м и 2023 году. Машин сейчас гораздо больше, чем их могут купить. Предложение на рынке на 20-30% превышает спрос», — сказал Подщеколдин.

Он пояснил, что сегодня у дилеров больше автомобилей, чем они могут продать, и в такой ситуации не стоит поднимать цены, потому что при подорожании продажи затормозятся, а дилеры будут вынуждены нести издержки, оплачивая стоянку выкупленных у дистрибьютора автомобилей на складах. Это усугубляется дороговизной заемных средств, которые при нынешней ключевой ставке обходятся минимум в 20% годовых.

«Рынок безусловно будет ориентироваться на стоимость российской валюты в текущей ситуации, на средневзвешенный валютный курс, и цена будет изменяться. Нас еще раз заставляют думать, как создать механизмы, которые будут закрывать эти проблемы и риски», — подытожил Подщеколдин.

Впрочем, глава РОАД дает уверенный прогноз о стабильности цен только на ближайший месяц. Снижение курса рубля обычно отражается в ценах на товары и официально импортируемые автомобили в течение минимум трех месяцев, считает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Если будет сильная девальвация, это повлияет на цены напрямую, и пока совсем непонятно, что будет с курсом.

Автомобили, которые везут по параллельному импорту, при падении рубля дорожают сразу. На те, что поставляются дистрибьюторами в готовом виде, это влияет через 3-4 месяца», — объяснил Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».

В цене автомобилей, которые собирают в России, снижение курса рубля отражается на горизонте до полугода — это касается и китайских марок, которые собираются в России (например Haval), и даже «АвтоВАЗа», в продукции которого также велика доля импортных компонентов, уточнил он.

«Для тех машин, которые производятся у нас в стране, зависимость непрямая, но таких, к сожалению, сейчас не так много. В случае с теми, которые импортируются, автопроизводители также стараются не делать резких движений», — заключил Мосеев.