Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенково время общего фотографирования лидеров стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве, 2024 год

«Никогда не поеду в Белоруссию. Вообще»: Пашинян потребовал извинений от Лукашенко Премьер Армении Пашинян отказался посещать Белоруссию, пока ею правит Лукашенко

Армянского посла отозвали из Белоруссии «для консультаций», ранее Пашинян призвал Лукашенко извиниться перед армянами за поддержку Азербайджана. Пашинян также заявил, что никто из руководства Армении больше не приедет в Белоруссию. Причиной стали слова Лукашенко о том, что Баку освободил Карабах.

Ереван отозвал своего посла из Белоруссии после того, как армянский премьер потребовал от белорусского президента извинений за слова о Карабахе. Об отзыве посла сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

«Посол Республики Армения в Беларуси вызван в Ереван для консультаций», — пояснила она.

Накануне Пашинян выступал в армянском парламенте и коснулся темы членства Армении в ОДКБ. Премьер раскритиковал союз, заявив, что одна из стран объединения, то есть Белоруссия, поддержала Азербайджан в войне в Нагорном Карабахе, о чем открыто говорил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен пойти и сесть обсуждать с президентом Белоруссии какие-то вопросы в формате ОДКБ?», — возмутился Пашинян.

Он добавил, что более «ни один официальный представитель Армении» не поедет в Белоруссию, пока ее президентом остается Лукашенко. Политик пояснил, что это противоречило бы «достоинству и принципам».

«Отныне более никогда не поеду в Белоруссию. Покуда в Белоруссии президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Белоруссию. Вообще», — сказал Пашинян.

Премьер уточнил, что ситуация может измениться, если Лукашенко в приемлемом виде извинится перед армянским народом. Также отношение Еревана к ОДКБ поменяется в случае выхода оттуда Белоруссии. При этом Пашинян признал, что «в каком-то смысле будет вынужден» все равно общаться с Лукашенко в рамках СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Что касается самой ОДКБ, премьер назвал организацию «союзом-пузырем» и вновь пожаловался в парламенте, что она не защитила Армению, как должна была. На этом из зала поинтересовались, почему тогда Армения до сих пор не вышла из объединения.

«Выйдем. Мы решим, когда. <...> Другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся», — пообещал в ответ Пашинян.

Кремль 13 июня отказался комментировать высказывания Пашиняна в адрес Лукашенко. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал и дальше работать «с нашими армянскими друзьям», чтобы прояснить их позицию насчет ОДКБ.

«Конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений. Каждая страна определяет свои приоритеты. Наши приоритеты хорошо понятны», — указал Песков.

В Белоруссии тем временем Пашиняну предложили сначала разобраться со своими внутренними проблемами. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой напомнил, что против премьера в республике идут массовые протесты.

Советник-посланник белорусского посольства в РФ Александр Шпаковский добавил, что Белоруссия не вмешивается как во внутренние, так и во внешние дела Армении и ждет от республики того же.

«Поэтому с некоторым недоумением наблюдали за контактами представителей армянского руководства с вожаками белорусских политических экстремистов», — отметил Шпаковский.

Дипломат подчеркнул, что Белоруссия самостоятельно выбирает себе союзников, и это дело только «суверенного Минска». С «братским Азербайджаном» же страна будет и дальше сотрудничать во всех сферах, включая военно-техническую, резюмировал Шпаковский.

«Импульсивные высказывания Никола Пашиняна оцениваем спокойно. По-прежнему уважаем братский армянский народ, с которым Беларусь связывают многовековые исторические узы», — указал советник.

«Освободительная война»: что Лукашенко говорил про Карабах

Белорусский лидер сделал громкое заявление о Карабахе в мае, когда был в Азербайджане и встречался с президентом страны Ильхамом Алиевым. Тогда Лукашенко сообщил, что Белоруссия может помочь восстановить «освобожденные территории».

«Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу», — сказал Лукашенко.

В той же поездке вместе с Алиевым он посетил знаковый карабахский город Шушу и называл его райским местом. Также Лукашенко возложил венок на Аллее шахидов в Баку шахидами в исламе называют тех, кто погиб, сражаясь ради Аллаха. Конкретно в Азербайджане этот термин последнее время применяют к убитым в войнах с Арменией.

Позже Лукашенко объявил, что договорился об участии Белоруссии в восстановлении Карабаха.

«Я уверен, вы совершите очередной подвиг, восстановив жизнь на этих территориях. Мы будем с удовольствием участвовать в этих работах, определили направления», — передал президент азербайджанскому парламенту.

В 2021 году Лукашенко утверждал, что после отхода от политики сможет рассказать «много чего хорошего» о том, как Азербайджан предлагал решить проблему Карабаха мирным путем, однако Армения отказывалась.