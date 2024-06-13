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Лукашенко провел перестановки в правительстве Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко сменил министров информации и труда

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко днем 13 июня провел кадровые перестановки в правительстве Белоруссии, в том числе назначив двух новых министров. Об этом сообщает БЕЛТА.

В результате встречи белорусский лидер одобрил Марата Маркова на пост министра информации республики, а Наталью Павлюченко — на должность министра труда и социальной защиты.

В прошлом Марков занимал должность председателя правления Второго национального канала Белоруссии, а Павлюченко — была первым заместителем министра в этом же ведомстве.

Также Лукашенко сменил помощника президента страны по Минской области, им стал Александр Кохан, занимавший ранее должность председателя Петриковского райисполкома на западе Гомельской области.

В конце мая Лукашенко принимал президента России Владимира Путина с официальным визитом в Белоруссии.

Переговоры лидеров двух государств длились около двух часов, а всего главные лица за время визита провели друг с другом около 14 часов.

Ранее Лукашенко рассказал, что предшествует горячей фазе любого противостояния между государствами.

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