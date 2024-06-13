Китай готовит альтернативу для мирного саммита в Швейцарии

Китай активно пытается убедить развивающиеся страны присоединиться к своему плану мирного урегулирования конфликта на Украине в преддверии конференции в Швейцарии. Об этом сообщает Reuters.

Источники агентства сообщают, что по мере приближения швейцарской конференции, которая пройдет 15-16 июня, Пекин начал предпринимать более активные дипломатические усилия, организовывая телефонные разговоры и встречи с высокопоставленными представителями стран глобального Юга.

Отмечается, что Китай открыто не критикует саммит в Бюргенштоке и не призывает развивающиеся страны отказаться от участия в ней, однако предупреждает, что конференция может отсрочить мирное урегулирование на Украине и затянуть спецоперацию.

12 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Анкаре подтвердил свое участие в саммите по Украине.

Согласие на участие в швейцарской конференции дали 93 государства, но затем 15 отказались. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

Ранее Лавров назвал швейцарский саммит по Украине междусобойчиком.