У россиянки с жалобами на боль после еды нашли рак кишечника

Боль после еды, от которой страдала 56-летняя россиянка, оказалась симптомом рака кишечника. Об этом «Ленте.ру» рассказал хирург Денис Панюшкин.

Пациентка обратилась к врачам с жалобами на боль, дискомфорт и тяжесть в правом боку после каждого приема пищи. УЗИ выявило воспаление слизистой оболочки желчного пузыря. Женщину направили на консультацию к хирургу перед удалением желчного пузыря.

«Я обратил внимание на некоторое снижение показателей «красной крови», то есть уровня эритроцитов и гемоглобина. При повторном визите и детальном расспросе пациентки оказалось, что в последний раз общий анализ крови она сдавала более четырех лет назад, а в течение последних месяцев стала замечать немотивированное чувство усталости и слабость», — добавил доктор.

Дополнительное обследование толстой кишки с помощью эндоскопа выявило раковую опухоль — аденокарциному купола слепой кишки. Сначала хирурги удалили новообразование, а через несколько месяцев — желчный пузырь. Это избавило пациентку от болей и слабости.

Хирург напомнил о важности своевременного обращения к врачам.

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