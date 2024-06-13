проект

>

У россиянки с жалобами на боль после еды нашли рак кишечника

Хирург Панюшкин: слабость и боль в животе после еды могут указывать на рак

close
100%
Shutterstock

Боль после еды, от которой страдала 56-летняя россиянка, оказалась симптомом рака кишечника. Об этом «Ленте.ру» рассказал хирург Денис Панюшкин.

Пациентка обратилась к врачам с жалобами на боль, дискомфорт и тяжесть в правом боку после каждого приема пищи. УЗИ выявило воспаление слизистой оболочки желчного пузыря. Женщину направили на консультацию к хирургу перед удалением желчного пузыря.

«Я обратил внимание на некоторое снижение показателей «красной крови», то есть уровня эритроцитов и гемоглобина. При повторном визите и детальном расспросе пациентки оказалось, что в последний раз общий анализ крови она сдавала более четырех лет назад, а в течение последних месяцев стала замечать немотивированное чувство усталости и слабость», — добавил доктор.

Дополнительное обследование толстой кишки с помощью эндоскопа выявило раковую опухоль — аденокарциному купола слепой кишки. Сначала хирурги удалили новообразование, а через несколько месяцев — желчный пузырь. Это избавило пациентку от болей и слабости.

Хирург напомнил о важности своевременного обращения к врачам.

Ранее врач назвала продукты, которые повышают риск развития рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами