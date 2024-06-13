«Презумпция невиновности»: эротический триллер, где Джейка Джилленхола судят за убийство любовницы

На Apple TV+ вышли первые эпизоды судебной драмы с элементами эротического триллера «Презумпция невиновности» — второй попытки перенести на экран роман Скотта Туроу после фильма Алана Пакулы 1990 года с Харрисоном Фордом в главной роли. В новой версии прокурора, которого обвиняют в убийстве коллеги-любовницы, сыграл Джейк Джилленхол, а автором сериала стал создатель «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел семь серий «Презумпции невиновности» из восьми — и подготовил репортаж из зала суда.

Расти Сэбичу (Джейк Джилленхол), правой руке окружного прокурора Рэймонда Хоргана (Билл Кэмп), поручают возглавить расследование жестокого убийства их общей коллеги Каролин Полимус (звезда «Худшего человека на свете» Ренате Реинсве). Обе свои позиции Сэбич, однако, быстро теряет. На выборах прокурора побеждает хоргановский соперник Никко Делла Гардиа (О. Т. Фагбенли), который сажает в кресло заместителя своего человека Томми Мольто (Питер Сарсгаард). А после того как вскрывается правда о романе Сэбича и Полимус, юрист сам попадает на скамью подсудимых. Тогда на кону оказывается не только его свобода, но и семья: даже если Сэбичу удастся доказать непричастность к убийству любовницы, еще не факт, что он добьется прощения от жены (Рут Негга) и детей (Чейс Инфинити и Кингстон Руми Саутвик).

В последние годы телепродюсера и сценариста Дэвида Э. Келли, как правило, представляют создателем черно-комедийной драмы «Большая маленькая ложь», однако его визитной карточкой всю дорогу (без малого 40 лет) оставались именно юридические проекты: в Голливуд он пришел, собственно, из прокуратуры. После успеха драмы Стивена Бочко и Терри Луиз Фишер «Закон Лос-Анджелеса», где Келли в конце 80-х — начале 90-х трудился шоураннером и сценаристом, он стал разрабатывать собственные сериалы — например, судебную драму о бостонских законниках «Практика» и драмеди про молодую адвокатессу «Элли Макбил». Эта его линейка регулярно пополняется до сих пор: скажем, перед «Большой маленькой ложью» Келли придумал для Amazon сериал «Голиаф» с Билли Бобом Торнтоном, а пару лет назад занялся новой экранизацией книжного цикла Майкла Коннелли «Линкольн для адвоката» на Netflix.

С «Презумпцией невиновности» Келли тоже выходит на уже освоенную до него территорию, причем в этот раз не номинально: тогда как «Линкольн» не тратил время на ремейк фильма с Мэттью Макконахи и сразу переходил ко второй книге Коннелли, «Презумпция» вновь адаптирует роман Скотта Туроу, который в 1990 году уже экранизировал режиссер «Всей президентской рати» Алан Пакула. Оригинальный фильм с Харрисоном Фордом в главной роли был юридической драмой с нотками эротического триллера, но эти нотки, кажется, занесло в картину ветром моды. Картина Пакулы всего на три года моложе «Рокового влечения» Эдриана Лайна (которое в прошлом году тоже получило сериальное переосмысление, причем в разы превосходящее оригинал), и две тамошние горячие секс-сцены как будто только подчеркивают хирургический интерес постановщика к механизмам работы государственных и общественных институтов — процедуральной, в общем, стороне вопроса, и роли человеческого фактора.

close 100% Кадр из сериала «Презумпция невиновности» (2024) Apple TV+

Сериал с Джейком Джилленхолом, хоть и ныряет в зал суда чуть оперативнее (название «Народ против Розата Сэбича» носит уже второй эпизод), расставляет акценты иначе. Юридический процесс тут слегка теряется в пылу страстей и мыльной пене, так что градус эротического триллера вроде как даже приподнимается (в кадре содержится какое-то количество голого Джилленхола), а основной фокус Келли наводит на семейный аспект — то есть на то, почему от Сэбича все никак не уходит жена.

Прессе дали посмотреть только семь из восьми серий «Презумпции невиновности» (есть подозрение, что показывать все до последнего эпизода — какой-то пунктик самого Келли, поскольку с его мини-сериалом «Отыграть назад» для HBO была та же история), так что сложно сказать, совпадет ли сериальный ответ на этот вопрос с киношным. С Келли вообще всегда сложно: он штампует проекты примерно теми же объемами, что и Райан Мерфи, так что ему постоянно хочется порекомендовать сбавить обороты ради снижения процента халтуры.

Сериал, понятно, толком не выдерживает сравнения с фильмом: творческому тандему Пакулы и оператора Гордона Уиллиса хватает пары безупречно выверенных кадров, чтобы уложить конкурентов на лопатки. «Презумпция» смотрится и чуть бледнее соседей по платформе и жанру (в арсенале Apple TV+ можно отыскать более убедительную драму «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом, Мишель Докери и Джейденом Мартеллом). Однако бремя доказывания чего-либо, к счастью, лежит не на нас, так что для разнообразия можно себе позволить посохранять верность принципу презумпции невиновности (простите). Приговор — во всех смыслах — станет известен 24 июля.

close 100% Кадры из сериала «Презумпция невиновности» (2024) Apple TV+

Дата выхода: 12 июня 2024 года

Продолжительность: 8 серий по 45 минут

Создатель: Дэвид Э. Келли

В ролях: Джейк Джилленхол, Рут Негга, Питер Сарсгаард, Ренате Реинсве, Билл Кэмп, О. Т. Фагбенли, Лили Рэйб