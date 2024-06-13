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Изобретенный в США пластырь может помочь людям без голосовых связок начать говорить

Oddity Central: в США изобрели пластырь, помогающий говорить людям без голосовых связок

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Shutterstock

В США изобрели инновационный пластырь, который поможет говорить людям, живущим без голосовых связок, пишет Oddity Central.

Джун Чен, доцент кафедры биоинженерии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, придумал идею создания устройства, поддерживающего речь, почувствовав, что его голосовые связки устают после чтения студентам длительной лекции.

Это привело к тому, что через некоторое время с помощью своих коллег мужчина разработал инновационный пластырь, который прикрепляется к горлу пользователя и использует технологию искусственного интеллекта для расшифровки его мышечных движений в речь.

Чен объяснил, что устройство состоит из пяти тонких слоев, включая материалы, которые реагируют на тонкие движения мышц горла. Когда пользователь выполняет движения, необходимые для произнесения фразы, материалы реагируют, генерируя электрические сигналы, которые затем можно перевести в речь с помощью технологии машинного обучения.

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