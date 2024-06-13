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Стало известно, почему депутат Госдумы Езубов устроил ДТП на встречной полосе

Депутат Госдумы Езубов объяснил ДТП на встречке внезапным ухудшением самочувствия

Депутат Госдумы Алексей Езубов, устроивший ДТП на встречной полосе в Подмосковье, рассказал в своем Telegram-канале, что он стал участником аварии из-за ухудшения самочувствия.

«Сегодня в новостных СМИ появляется различного рода информация, касающаяся ДТП в Подмосковье. Хочу дать комментарий по этой ситуации: к  моему большому сожалению, из-за  резкого ухудшения самочувствия я стал участником дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении депутата.

По его словам, он извинился перед пострадавшим водителем и пожелал ему скорейшего выздоровления. Также он отметил, что чувствует себя хорошо.

13 июня в городе Истре депутат Госдумы Езубов попал в ДТП. Как указывают СМИ, 76-летний депутат ехал со стороны деревни Обушково в сторону Чесноково. В какой-то момент он решил нарушить ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover. В результате ДТП Езубов получил травму головы и ссадины. У водителя Land Rover также диагностировали травму головы, еще он получил ушиб предплечья.

Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, которые оказали первую помощь чиновнику, сообщил, что от депутата Госдумы Алексея Езубова, который спровоцировал ДТП в Подмосковье, пахло алкоголем. Результаты медосвидетельствования депутата остаются неизвестными.

Ранее в центре Москвы топ-менеджер люксового бутик-отеля врезалась в автозак.

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