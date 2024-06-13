Названа причина обысков у старшего брата Максима Галкина

Обыски у Дмитрия Галкина, старшего брата комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), прошли из-за наличия у бизнесмена израильского паспорта. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, Галкина-старшего подозревают в нарушении статьи 330.2. УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства»).

При этом издание РБК со ссылкой на источник сообщало, что обыски у Дмитрия связаны с уголовным делом о хищении в министерстве обороны России. Силовики изъяли у Галкина-старшего носители информации и другую технику. Следственные мероприятия проходили, в том числе в доме брата шоумена на Рублевском шоссе.

Дмитрий Галкин трудился в силовых структурах и в сфере продюсирования. Помимо прочего, мужчина занимался производством боеприпасов и был подрядчиком Минобороны.

В конце мая второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу юмориста Максима Галкина на отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Представитель артиста Екатерина Зубань заявила, что решение министерства юстиции РФ затрагивает права и свободы ее клиента.

Ранее комик Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что обжалует статус иноагента в Европейском суде.