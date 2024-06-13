В фонде «Вместе против фашизма» объяснили, почему Минюст хочет закрыть организацию

Минюст хочет ликвидировать благотворительный фонд «Вместе против фашизма» из-за отсутствия «каких-то документов». Об этом «Газете.Ru» сообщил глава организации Александр Забара. По его словам, с 2022 года фонд испытывает сложности, в том числе из-за невозможности иностранного финансирования.

«Официальная причина иска, что нет каких-то документов от нас. Но я не могу это проверить или предоставить эти документы, — они были потеряны вместе с офисом. Фонд работает и продолжит работу, а если будет закрыт, то без юридического лица. Несколько лет назад было принято решение главным проектом фонда сделать выставку «Игрушки из концлагеря». Была собрана коллекция экспонатов, воссозданных по памяти бывшими малолетними узниками концлагерей. Такие игрушки их мамы делали для них из подручных материалов непосредственно в концлагерях. Планировалась выставка экспонатов вместе с их историями, с историями создания этих концлагерей и мест заключения детей. К сожалению, интерес к этой выставке, к антифашизму как к таковому в нашей стране очень слабый. На призыв стать партнерами этой выставки откликнулись только несколько международных компаний, которые ушли с нашего рынка в 2022 году. Осталась только одна, и то она вынуждена была отказать нам в этом проекте из-за проблем в бизнесе в России. Финансовая помощь из-за рубежа также невозможна, при попытке передать средства таким образом возникли большие проблемы, и эти деньги пришлось оставить без получения», — рассказал Забара.

Он добавил, что из-за сложностей с финансированием возникла масса организационных проблем: фонд потерял офис, пропала часть документов.

«Выставку «Игрушки из концлагеря» в России экспонировали только в нескольких общеобразовательных школах. Сейчас эту выставку ждут, в частности, в Германии и Австрии. Но пока нет средств на перевозку и воссоздание стендов. Но мы не теряем надежду и планируем рассказать европейцам о наших пожилых людях, которые в детстве прошли через ужас концлагерей, даже если это не получится в России», — констатировал Забара.

Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости», иск к фонду «Вместе против фашизма» поступил в столичный Тимирязевский суд 7 июня. На данный момент в карточке указано, что досудебная беседа запланирована на утро 21 июня. Дело проходит по категории «О ликвидации иных организаций».

Сайт фонда, судя по его публикациям, не обновляется с июля 2018 года. При этом, по данным «Осторожно, новости», организация проводила мероприятия и позже — последнее упоминание в СМИ датируется 2022 годом.

Фонд оказывал помощь бывшим узникам нацистских концлагерей, а также собирал их истории, проводил конкурсы для детей и занимался образовательной деятельностью.

Ранее Минюст России создал реестр фашистских и нацистских организаций и их атрибутики.