В МИД Белоруссии оценили критику Пашиняна в адрес Лукашенко

Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с критикой в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко из-за желания отвлечь внимание от внутренних проблем. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«Если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция», — заявил Глаз.

Он отметил, что Армению и Белоруссию связывают давние дружеские отношения, общая история, взаимовыгодная торговля и тесные деловые контакты. Минск, по словам Глаза, не собирается эти отношения ухудшать, сколько бы руководство Армении к этому ни подталкивали внешние игроки.

13 июня армянского посла отозвали из Белоруссии «для консультаций», до этого Пашинян призвал Лукашенко извиниться перед армянами за поддержку Азербайджана. Пашинян также заявил, что никто из руководства Армении больше не приедет в Белоруссию. Причиной стали слова Лукашенко о том, что Баку освободил Карабах.

В мае Пашинян заявил, что две страны ОДКБ участвовали в подготовке войны против Армении в Нагорном Карабахе в 2020 году. При этом конкретные государства политик не назвал.

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