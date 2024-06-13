«Крупнейшая демонстрация силы». Зачем российские корабли прибыли на Кубу

АПЛ «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» ВМФ России прибыли на Кубу после завершения учений в Атлантике. Они пробудут в Гаване пять дней. Американский канал CNN счел визит «демонстрацией военной силы» РФ всего в 145 км от Флориды, а в Кремле его назвали нормальной практикой. Что российские корабли делают около Карибских островов и зачем России проводить морские учение так далеко — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Отряд кораблей российского Северного флота завершил учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане и прибыл на Кубу, где будет находиться с 12 по 17 июня с официальным визитом. В Гаване пришвартовались фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и океанский спасательный буксир «Николай Чикер».

После входа в гавань на Кубе «Адмирал Горшков» — первый в составе конвоя из четырех кораблей — произвел салют из 21 орудия, на что кубинцы ответили пушечным залпом из колониального форта 18-го века, построенного испанцами для охраны порта.

Что за корабли?

Многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» (проекта 885М «Ясень-М») оснащена 10 торпедными аппаратами калибра 533 мм, расположенными под углом субмарины побортно. Помимо этого, на корабле имеются восемь вертикальных ракетных шахт, в каждой из которых могут размещаться крылатые ракеты 3М55 «Оникс», 3М22 «Циркон» или 3М14 «Калибр-ПЛ» (вариант загрузки зависит от поставленной боевой задачи).

Американский аналог АПЛ «Ясень-М» — многоцелевая субмарина класса «Вирджиния». В строю ВМС США сейчас 25 лодок этого типа, их количество планируют нарастить до 66. ВМФ России располагает пятью АПЛ «Ясень-М».

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» — российский многоцелевой фрегат проекта 22350 (корабль 1-го ранга) с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Корабль входит в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота ВМФ России. Это сравнительно небольшой по водоизмещению корабль: 4500 т — стандартное, 5400 т — полное.

close 100% Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в Гаване, Куба, 2019 год Ramon Espinosa/AP

«Адмирал Горшков» оснащен 16 устройствами вертикального пуска, предназначенными для запуска крылатых ракет морского базирования 3М54 «Калибр-НК», противокорабельных ракет 3М55 «Оникс» и 3М22 «Циркон».

Аналогом «Горшкова» отчасти можно считать перспективный фрегат ВМС США типа Constellation, ранее он именовался FFG(X). Constellation несколько больше российского фрегата, его водоизмещение достигает 6700 т. Корабль имеет 32 ячейки для пуска ракет типа ESSM Block 2 (Evolved Sea Sparrow Missile), SM-6, SM-2MR Block 3C, RAM (21 ячейка). Эти фрегаты еще только строятся для ВМС США. Первый из них получил номер FFG-62, 31 августа 2022 года прошла первая для него резка стали. Предполагается строить эти фрегаты с темпом два корпуса в год, всего США планируют построить 20 кораблей.

Стандартная практика?

Американский телеканал CNN счел пятидневный визит российских кораблей на карибский остров «демонстрацией военной силы» РФ всего в 90 милях (145 км) от Флориды на фоне роста напряженности в отношениях между США и Россией из-за ситуации на Украине.

«Это крупнейшая демонстрация силы со стороны русских на Кубе за многие годы», — подчеркивает CNN.

При этом американский телеканал отмечает, что российский транзит в регион осуществляется в особенно напряженный момент в отношениях между Вашингтоном и Москвой — спустя несколько недель после того, как американский президент Джо Байден разрешил Украине нанести прямой удар по территории России с использованием предоставленного США оружия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя визит российских военных кораблей на Кубу, назвал это нормальной практикой и отметил, что не видит никаких поводов для беспокойства со стороны Соединенных Штатов.

«Военные учения — это нормальная практика, в самых разных регионах мира — это тоже нормальная практика для государств, тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация. И осуществление подобных визитов — это тоже распространенная практика», — сказал он.

Куба на прошлой неделе также назвала визиты кораблей стандартной практикой для военно-морских подразделений дружественных Гаване стран, заверив, что они не представляют угрозы для региона.

«Визиты военно-морских подразделений из других стран являются исторической практикой революционного правительства с государствами, которые поддерживают отношения дружбы и сотрудничества», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Кубы.

В министерстве вооруженных сил страны подчеркнули, что ни один из российских кораблей не оснащен ядерным оружием.

По данным CNN, американские военные развернули свои корабли и самолеты для наблюдения за военными учениями России в Атлантике и Карибском бассейне, а также следили за российскими судами, которые в последние дни пересекали Атлантику по пути на Кубу. Представители Пентагона и Госдепартамента также подчеркнули, что действия России носят рутинный характер и не представляют угрозы для США, и отметили, что Куба принимала российские корабли ежегодно в период с 2013 по 2020 год.

Нужны ли такие учения?

Известно, что российская разнородная тактическая группа из четырех судов, в том числе судов обеспечения, отрабатывала в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия.

Возникает вопрос: надо ли проводить подобные мероприятия, когда практически все силы страны задействованы в специальной военной операции? Однако если Россия позиционирует себя как великая держава, значит, у нее есть интересы в любом регионе земного шара и мирового океана, а обеспечить их можно только при наличии многочисленного и боеспособного океанского флота, имеющего в своем боевом составе все необходимые рода сил.

В настоящее время подобные тезисы можно посчитать чрезмерно амбициозными и не вполне соответствующими общему военно-политическому моменту. Казалось бы, какие тут авианосцы, когда уже который месяц идут ожесточенные бои за Часов Яр или Клещеевку.

Но в этом плане надо мыслить многими десятилетиями. К примеру, Россия намеревается «прорубить» транспортный коридор к Атлантике в обход Европы, через Сахель — регион от восточного побережья Африки до берегов Атлантики. В четырех государствах Сахеля — Чаде, Нигере, Мали и Буркина-Фасо — в ходе переворотов последних лет уже установились дружественные России режимы. То есть у Москвы может появиться свой путь от европейской части страны к Южной Америке. Объемы потенциальных рынков при таком раскладе могут достигать нескольких миллиардов человек.

Но все это на данном этапе можно рассматривать только как перспективную цель. Ближайшая же задача, к реализации которой уже приступили практически, — транспортный коридор «Север-Юг».

В обоих случаях значение Военно-морского флота, дальней и военно-транспортной авиации, которые будут обеспечивать безопасность функционирования обеих потоков, возрастет многократно. Надо же будет обеспечить доминирование отечественного флота и в Аравийском море (коридор «Север-Юг»), и в Южной Атлантике (коридор через Сахель), и у восточного побережья Африки.

Так что учение отряда боевых кораблей ВМФ России в Атлантике на фоне предстоящей реализации подобных грандиозных задач выглядит вполне логичным. Начинаем с двух боевых единиц, но в исторически обозримый срок легко дойдем и до 200.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).