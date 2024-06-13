Таиланд официально сообщил о намерении стать членом БРИКС

Министр иностранных дел Таиланда Марис Санджампонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо о намерении страны вступить в БРИКС. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Таиланда.

Встреча между главами МИД состоялась в Нижнем Новгороде в рамках встречи глав МИД стран БРИКС. Это уже пятая встреча, в которой приняли участие представители Таиланда.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

12 июня Сангиемпхонг сообщил, что Таиланд искренне стремится стать членом объединения БРИКС в самое ближайшее время.

Сообщалось, что под эгидой Международного научно-исследовательского института проблем управления идет разработка денежной единицы для расчета в рамках БРИКС.

Американский экономист Джеффри Сакс заявлял, что Соединенные Штаты боятся роста влияния БРИКС на международной арене.

11 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что количество государств, которые желают подключиться к совместной работе с БРИКС, неуклонно растет.

Ранее было названо число стран, желающих вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС.