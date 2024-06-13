Блогеру Синице дали еще 2,5 года колонии за месяц до освобождения

Отбывающего срок в пять лет блогера Владислава Синицу приговорили к еще 2,5 года колонии по новому делу о призывах к экстремизму. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Свердловском районном суде Костромы. Как считает следствие, призывами мужчина занимался в самой колонии.

«Свердловским районным судом города Костромы вынесен приговор в отношении С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280 и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). По версии следствия, подсудимый во время нахождения в заключении неоднократно высказывал среди других осужденных, а также в социальной сети призывы к необходимости осуществления действий насильственного характера в отношении сотрудников Росгвардии, военнослужащих и их детей. Подобные высказывания также допускал в отношении государственной власти и против президента Российской Федерации. Следствие полагало, что в высказываниях С. содержатся призывы к совершению насильственных действий, направленных на возбуждение социальной розни; на нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной принадлежности, на совершение преступлений по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а также на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации, что в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» является экстремистской деятельностью», — сказали в суде.

Там добавили, что Синица не признал свою вину, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

«В судебном заседании подсудимый вину не признал. Суд, изучив материалы уголовного дела, пришел к выводу о виновности подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280, ч. 2 ст. 280 УК РФ, ч. 2 ст. 69, 70 УК РФ, и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичными выступлениями, размещением публикаций, комментариев и иных материалов, администрированием сайтов, в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» сроком на 2 года», — отметили там.

3 сентября 2019 года блогеру Владиславу Синице дали 5 лет колонии по делу об экстремизме с угрозой применения насилия — мужчина написал твит, в котором, по мнению следствия, призывал к ненависти и жестокости по отношению к детям силовиков. Его срок должен был закончиться 1 июля.

В конце 2022 года стало известно, что полиция вновь подозревает блогера в экстремизме. Как уточнял защитник Синицы, его подозревают в том, что он, отбывая наказание в ИК-1 Костромской области и находясь в санчасти, зарегистрировал в соцсети X (ранее Twitter) аккаунт, с которого на протяжении нескольких дней негативно отзывался о военнослужащих и сотрудниках Росгвардии, а также призывал к насильственным действиям в отношении президента РФ.

Ранее сообщалось, что уралец, осужденный за оскорбление мальчика в шапке с Z, подумает над обжалованием приговора.