Дело возбуждено из-за непристойной рекламы кафе в Перми

В Перми кафе японской кухни заподозрили в распространении непристойной рекламы. Об этом сообщает УФАС России по региону.

Сотрудники УФАС обнаружили рекламный щит с сомнительной рекламой кафе «KuniOki» на Комсомольском проспекте. В федеральной службе пришли к выводу, что рекламный материал может создавать ложное впечатление, что помимо еды в заведении можно получить услуги интимного характера.

«УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении предпринимателя, осуществляющего деятельность в данном кафе», — сообщили в УФАС региона.

Агентство РИА Новости сообщает, что на рекламном щите, который привлек внимание УФАС, изображены роллы и крупная надпись «Хочешь?». При этом за надписью находится первая часть названия кафе.

Ранее основатели сети «Ёбидоёби» отказались менять название из-за решения суда.