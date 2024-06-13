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Дело возбуждено из-за непристойной рекламы кафе в Перми

В Перми из-за непристойной рекламы японского кафе возбудили дело

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Shutterstock/Zhuravlev Andrey

В Перми кафе японской кухни заподозрили в распространении непристойной рекламы. Об этом сообщает УФАС России по региону.

Сотрудники УФАС обнаружили рекламный щит с сомнительной рекламой кафе «KuniOki» на Комсомольском проспекте. В федеральной службе пришли к выводу, что рекламный материал может создавать ложное впечатление, что помимо еды в заведении можно получить услуги интимного характера.

«УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении предпринимателя, осуществляющего деятельность в данном кафе», — сообщили в УФАС региона.

Агентство РИА Новости сообщает, что на рекламном щите, который привлек внимание УФАС, изображены роллы и крупная надпись «Хочешь?». При этом за надписью находится первая часть названия кафе.

Ранее основатели сети «Ёбидоёби» отказались менять название из-за решения суда.

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