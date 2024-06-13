Начальницу почты, потратившую полмиллиона рублей пенсий и пособий на игры, будут судить

В Красноярском крае будут судить начальницу почты, которая потратила полмиллиона рублей чужих пенсий и пособий на онлайн-игры. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, расследование уголовного дела в отношении жительницы Таймырского района 1992 года рождения завершено. Установлено, что россиянка, работая начальницей почты в поселке Волчанка, два месяца вводила в базу ложную информацию и присваивала себе компенсации, пенсии и сиротские льготы граждан. Кроме того, выяснилось, что она присвоила себе средства, принадлежащие отделению связи.

Общая сумма ущерба составила более 490 тысяч рублей. По версии правоохранителей, присвоенные деньги женщина потратила на онлайн-игры.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее работница почты потратила деньги пенсионеров на азартные игры.