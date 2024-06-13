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Общество
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В Ингушетии раскрыли банду, укравшую более 1 млрд рублей с помощью фальшивых документов ЕС

ФСБ выявила хищение 1 млрд рублей соцвыплат по поддельным документам ЕС

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МВД РФ
На Кавказе одну за другой раскрыли две масштабные схемы хищений у государства. Последнюю организовали в Ингушетии, в ней участвовали чиновники. Мошенники с помощью поддельных документов иностранных детей присваивали себе соцвыплаты и за несколько лет украли у государства более миллиарда рублей. Подробности — в нашем материале.

ФСБ вместе с МВД и Росгвардией раскрыла «этническую» группировку, которая с помощью поддельных документов присвоила более 1 млрд руб. социальных выплат, сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность этнической межрегиональной организованной группы», — отметили в организации.

Подозреваемые — жители Ингушетии. Двух фигурантов дела уже отправили в СИЗО, еще одного — под домашний арест. Против них возбуждено дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159.2 УК), статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

«В группу входили чиновники, жители Ингушетии, а также неустановленные лица», — уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Росгвардия провела 15 обысков по местам жительства и работы членов группировки на территории Ингушетии и Северной Осетии. У них нашли доллары в наличных и несколько автоматов, а также печати, штампы и бланки для фальшивых документов.

Как работала схема

Группировка действовала с 2019-го по 2022 год. Злоумышленники специализировались на обмане федерального Социального фонда и оператора ипотечного жилищного кредитования в Ингушетии. Таким образом они воровали деньги напрямую у государства.

Для своих целей мошенники использовали поддельные свидетельства о рождении и смерти, которые и привлекли внимание властей и вывели на преступников.

«В ряде субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов были выявлены факты назначения пенсий и социальных выплат на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами РФ в этих странах», — пояснили в ФСБ.

Как уточнили в полиции, подозреваемые использовали поддельные документы детей, якобы рожденных за пределами России. Кроме того, они сами изготавливали подложные договоры купли-продажи недвижимости и ипотечного займа. Последний заключался между региональным оператором кредитования и физическими лицами, на расчетные счета оператора поступали деньги, которые затем преступники обналичивали и присваивали. Все это позволяло мошенникам обманом получать деньги, которые государство выделяет на поддержку семей с детьми.

Не первый случай

11 июня ФСБ отчиталась о задержании другой крупной группировки, которая также воровала бюджетные средства на Кавказе в особо крупном размере. Она состояла из высокопоставленных представителей власти и сотрудников правоохранительных органов. Мошенники присваивали целевые субсидии в рамках государственной программы по развитию сельского хозяйства в регионе. Общий ущерб государству оценили примерно в 60 млн руб.

Во время обыска по этому делу ФСБ проникла в роскошный особняк, где обнаружила множество ценностей, включая золотой пистолет ТТ. На кадрах обыска также можно было увидеть дорогие машины, коллекцию часов, пачки денег.

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