Кокошники и капрон на лицах: образы на показе «Феномен российской идентичности»

В День России в Москве прошел показ студентов программ бакалавриата «Дизайн костюма» и «Арт-фэшн» Института бизнеса и дизайна. Темой показа на территории Хлебозавода №9 стал «Феномен российской идентичности». Начинающие модельеры и дизайнеры представили гостям более 70 образов, в которых переосмыслили традиционные символы и элементы русской культуры.

Кокошники и жемчуг, «лебединые перья» и спортивные костюмы, этнические орнаменты и оренбургские пуховые платки, ватники и жостовские подносы, якутские украшения — бастынги — и северокавказские черкески; все эти образы безошибочно считывались гостями как свои, родные. А смысл авангардных глухих черных нарядов или замысловатых конструкций белого цвета приходилось разгадывать прямо на месте.

Как студентам удалось переосмыслить творческое наследие Врубеля и Куинджи, по-новому взглянуть на такие народные промыслы, как кубачинское или великоустюжское чернение по серебру, — можно оценить в галерее «Газеты.Ru».