Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Кокошники и капрон на лицах: образы на показе «Феномен российской идентичности»

В Москве прошел показ «Феномен российской идентичности»

В День России в Москве прошел показ студентов программ бакалавриата «Дизайн костюма» и «Арт-фэшн» Института бизнеса и дизайна. Темой показа на территории Хлебозавода №9 стал «Феномен российской идентичности». Начинающие модельеры и дизайнеры представили гостям более 70 образов, в которых переосмыслили традиционные символы и элементы русской культуры.

Кокошники и жемчуг, «лебединые перья» и спортивные костюмы, этнические орнаменты и оренбургские пуховые платки, ватники и жостовские подносы, якутские украшения — бастынги — и северокавказские черкески; все эти образы безошибочно считывались гостями как свои, родные. А смысл авангардных глухих черных нарядов или замысловатых конструкций белого цвета приходилось разгадывать прямо на месте.

Как студентам удалось переосмыслить творческое наследие Врубеля и Куинджи, по-новому взглянуть на такие народные промыслы, как кубачинское или великоустюжское чернение по серебру, — можно оценить в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
«Повлияет напрямую». Подорожают ли автомобили из-за санкций против Мосбиржи?
Автоэксперт Мосеев: снижение курса рубля отразится в цене авто через три месяца
Военная операция на Украине, день 841-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 841-й день
Все российские теннисисты допущены до Олимпиады-2024
Ученые научились получать космическую плазму из антиматерии в лаборатории
Путин указал на важность выделения ресурсов на научные мегагранты
Путин рассказал о гордости за отечественный ядерный ускоритель NICA
Начальницу почты, потратившую полмиллиона рублей пенсий и пособий на игры, будут судить
Новости и материалы
Сестра мальчика, умершего в кабинете стоматолога, поделилась подробностями трагедии
В МИЛ РФ предложили министру обороны Греции посетить Мариуполь
В МИД Белоруссии оценили критику Пашиняна в адрес Лукашенко
У россиянки с жалобами на боль после еды нашли рак кишечника
Хирург Панюшкин: слабость и боль в животе после еды могут указывать на рак
В Улан-Удэ три человека отравились, выпив антифриз
Моргенштерн рассказал, сколько денег у него на счетах: «Есть бабки»
Больная бешенством лиса покусала женщину с собакой в Забайкалье
Китай готовит альтернативу для мирного саммита в Швейцарии
Samsung выпустила бюджетные и мощные смарт-часы Galaxy Watch FE
Названа лучшая каша для избавления от похмелья
Хирург Умнов: рисовая молочная каша ускорит избавление от похмелья
В МИД РФ сочли целенаправленным обстрелом ранение журналистов НТВ в Горловке
Блогеру Синице дали еще 2,5 года колонии за месяц до освобождения
Загитова пообещала поразить всех на музыкальной премии
В Госдуму внесли проект об извещении граждан о зарегистрированных на них номерах
Изобретенный в США пластырь может помочь людям без голосовых связок начать говорить
Стало известно, почему депутат Госдумы Езубов устроил ДТП на встречной полосе
В ЦБ рассказали, могут ли россияне теперь открыть счет в долларах и евро
Лукашенко провел перестановки в правительстве Белоруссии
Все новости
«Никогда не поеду в Белоруссию. Вообще»: Пашинян потребовал извинений от Лукашенко
Премьер Армении Пашинян отказался посещать Белоруссию, пока ею правит Лукашенко
Названа причина обысков у старшего брата Максима Галкина
В Ингушетии раскрыли банду, укравшую более 1 млрд рублей с помощью фальшивых документов ЕС
ФСБ выявила хищение 1 млрд рублей соцвыплат по поддельным документам ЕС
В фонде «Вместе против фашизма» объяснили, почему Минюст хочет закрыть организацию
«Крупнейшая демонстрация силы». Зачем российские корабли прибыли на Кубу
Песков назвал нормальной практикой прибытие военных кораблей РФ на Кубу
«Презумпция невиновности»: эротический триллер, где Джейка Джилленхола судят за убийство любовницы
Состоялась премьера сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом
От «Доктора Хауса» до «Мистера Пипа»: лучшие роли Хью Лори
«Мать сказала, что убьет меня». Почему девушки пытаются сбежать с Кавказа?
Правозащитница Анохина сообщила о росте числа обращений от женщин с Кавказа
«Чтобы к границам России больше не приближалась»: МВД объявило в розыск Лазареву
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
Как избавиться от запаха перегара: рабочие методы и советы нарколога
Перегар после алкоголя: как от него избавиться и можно ли предотвратить его появление
«Есть риск вернуться в СССР». К чему приведут санкции против Мосбиржи
Эксперт ТПП РФ Аитов: санкции против Мосбиржи повлекут спекуляции с курсом валют
«Не делай этого ради Бога, на колени встану»: сбежавший с СВО напал с автоматом на иконописцев
Волк: полиция задержала открывшего стрельбу возле монастыря в Калужской области
«Проблемы со слухом молодеют». Почему после 45 лет люди хуже слышат и можно ли этого избежать
Сурдолог Щербакова: возрастное снижение слуха начинается в 45 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами