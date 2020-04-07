Пять домов и камыш сгорели в Волгограде из-за школьников, которые развели костер

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Крупный пожар произошел в Волгограде из-за 12-летних школьников, которые развели костер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Происшествие произошло 6 апреля. В частом секторе Тракторозаводского района Волгограда загорелся камыш на площади 20 гектаров, из-за сильного ветра огонь перекинулся на пять жилых домов. В результате пожара частные дома сгорели полностью.

Полицейским удалось установить, что камыш загорелся из-за двух 12-летних школьников.

В ходе допроса мальчики рассказали, что развели костер с помощью спичек, чтобы согреться.

«Когда огонь от костра перекинулся на камыши, подростки попытались самостоятельно его затушить, но ветер быстро распространил огонь», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что дети испугались и убежали, не сообщив взрослым о пожаре.

На данный момент инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверки в отношении родителей школьников.