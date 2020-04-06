В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса
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В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата «Даларгин», сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Федеральное медико-биологическое агентство разработало схему лечения пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью.
В схеме лечения применен агонист дельта-опиоидных рецепторов — синтетический гексапептид «Даларгин», сообщили в ФМБ.
Препарат уже зарегистрирован в стране как лекарство для заживления трофических язв и защиты тканей.
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