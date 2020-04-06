Под меднаблюдением в России из-за подозрения на COVID-19 находятся почти 200 тысяч человек

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По состоянию на 5 апреля под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирус находятся 195 423 человека. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

За истекший период 2020 года в России под медицинским наблюдением находились 416 029 человек.

Всего с 31 декабря 2019 досмотрено 5 073 803 человека.

По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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